Dirigibile Italia, risolto dopo 90 anni il giallo dell'SOS

ROMA, 23 MAG - Risolto dopo 90 anni il 'giallo' dell'SOS lanciato dai superstiti del Dirigibile Italia, dopo l'incidente avvenuto durante il sorvolo dell'Artico il 25 maggio 1928. Furono le avverse condizioni del meteo spaziale, determinate dall'attività del Sole, a far sì che le richieste d'aiuto inviate via radio dal generale Umberto Nobile non venissero intercettate dalla più vicina nave della Regia Marina, ancorata alle Isole Svalbard, bensì da un giovane radioamatore russo distante 1.900 chilometri. A dimostrarlo è uno studio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), che ricostruisce per la prima volta le condizioni presenti in quei giorni nella ionosfera, lo strato dell'atmosfera (tra 50 e 1.000 chilometri di altezza) che risente dell'attività solare e influenza a sua volta la propagazione delle onde radio.