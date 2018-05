Rapina ed estorsione a 15enni, arrestati 4 bulli a Milano

MILANO, 23 MAG - Quattro 15enni sono stati arrestati per estorsione nei confronti di due coetanei che avevano rapinato il giorno prima in via Neera, a Milano. E' accaduto nel pomeriggio del 17 maggio, il gruppo composto da 6 ragazzini ha aggredito i due 15enni per portargli via 10 euro a testa. Il giorno dopo le vittime si sono presentate con le madri per denunciare l'episodio e il 19 i genitori sono tornati per fare un'integrazione di denuncia poiché uno dei ragazzini era stato contattato al cellulare per avere altri 20 euro. I carabinieri della stazione Gratosoglio hanno monitorato la consegna della banconota nel parcheggio di un supermercato del quartiere Stadera e nel pomeriggio del 21 hanno bloccato quattro 15enni (accompagnati al Beccaria) e un 14enne non imputabile. Il sesto, che aveva partecipato alla rapina, non era presente.