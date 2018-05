Moscovici, rispettare democrazia Italia

BRUXELLES, 23 MAG - "L'esperienza che abbiamo, trattandosi dell'Italia come degli altri paesi, è che dobbiamo rispettare la legittimità e i tempi democratici, dobbiamo aspettare la fine" del processo di formazione del nuovo governo e quindi "la Commissione non può e non deve pronunciarsi su annunci ma deve basarsi sull'attività legislativa" del futuro esecutivo. Così il commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici sulla situazione in Italia.