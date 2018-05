Falso allarme bomba vicino San Pietro

ROMA, 23 MAG - Caos e momenti di paura questa mattina nella zona del Vaticano per un allarme bomba scattato in una banca a due passi da piazza San Pietro nel giorno dell'udienza generale del papa. Ad annunciare la presenza di un ordigno nell'istituto bancario di via della Conciliazione, all'angolo con via San Pio X, era stata una telefonata anonima. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri hanno evacuato la filiale e alcuni palazzi nella zona. Tra gli edifici evacuati anche Palazzo San Paolo che ospita diversi uffici vaticani e della Conferenza episcopale italiana. L'allarme è rientrato alcune ore dopo al termine delle bonifiche dei carabinieri, con cinofili e artificieri. Al termine delle verifiche, che hanno dato esito negativo, il personale è stato fatto rientrare nella filiale.