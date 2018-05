Maltrattamenti al nido, via educatrice

UDINE, 23 MAG - Un'educatrice di un asilo nido, una struttura privata di Udine, una donna di circa 30 anni, è stata allontanata dalla struttura per aver tenuto comportamenti giudicati inadeguati nei confronti dei bambini che accudiva, bimbi di età compresa tra i 10 e i 22 mesi. La donna è indagata per l'ipotesi di maltrattamenti continuati a carico di minori affidati per motivi educativi. I Carabinieri della Compagnia di Udine le hanno notificato in questi giorni la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle parti offese. (ANSA).