Toninelli, no alternative.O Conte o voto

ROMA, 23 MAG - "Per me non ci sono alternative: o Conte o il voto". Così Danilo Toninelli, capogruppo del Movimento Cinque Stelle al Senato, a 24Mattino su Radio 24. "Questa evenienza del 'se non venisse dato l'incarico' non esiste", dice ancora Toninelli in merito all'ipotesi di una decisione diversa da parte del presidente Mattarella. "E per me - sottolinea - non è commentabile". Conte insomma rimane l'unico nome del Movimento: "Al cento per cento", risponde il senatore pentastellato. "Il professor Giuseppe Conte - spiega - oltre a essere un docente ordinario di diritto privato è una persona che io conosco, che il Movimento Cinque Stelle conosce. Non lo abbiamo tirato fuori dal cilindro 48 ore prima come venne fatto con Monti. Non è un tecnico, è un esperto che ha messo la faccia senza chiedere niente".