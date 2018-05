Mafia: Mattarella, sarà sconfitta

ROMA, 23 MAG - "La mafia verrà sconfitta". E' la convinzione che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprime nel giorno del 26/o anniversario della strage mafiosa di Capaci, in cui furono uccisi il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e magistrato Francesca Morvillo e tre uomini della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Un'occasione anche per esprimere vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime e "a tutti i cittadini che oggi si riuniranno per consolidare, nel ricordo, il proprio impegno civile". "La forza della legalità non si fermerà davanti alle nuove strategie mafiose. - aggiunge - La mafia verrà sconfitta. Il testimone che i due magistrati ci hanno consegnato camminerà 'sulle gambe di altri uomini', come ebbe a dire lo stesso Giovanni Falcone".