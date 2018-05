Oltre metà italiani in vacanza, sempre di più all'estero

ROMA, 23 MAG - Ben oltre la metà degli italiani andrà in vacanza, con un aumento di chi sceglierà le destinazioni estere, con un budget più elevato dello scorso anno, in controtendenza con il dato europeo: emerge dalla 18/a edizione del Barometro Vacanze Ipsos - Europ Assistance, l'indagine che analizza le intenzioni di viaggio di cittadini europei e di altri paesi del mondo per la prossima estate. Il 64% degli europei dichiara che andrà in ferie, un dato cui si allineano i progetti vacanzieri degli italiani che, se perdono un punto rispetto al 2017, vedono una crescita generale di 10 punti percentuali in 4 anni. La tendenza dominante rimane quella di fare vacanze "domestiche" ma c'è un dato che sorprende riguardo agli italiani. Scende di ben 4 punti percentuali (al 52%) il dato che indica la preferenza di vacanze in Italia per i nostri connazionali che si scoprono più desiderosi di mete estere per la prossima estate. Sul podio delle destinazioni straniere rimane in vetta la Spagna seguita da Francia e Grecia.