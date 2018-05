Fanno esplodere bancomat nel Salernitano

POLLA (SALERNO), 23 MAG - La scorsa notte è stato fatto esplodere a Polla (Salerno) il bancomat della filiale della Banca Popolare di Bari. Il raid è stato particolarmente veloce con l'utilizzo, secondo le prime ipotesi, del gas con cui è stato riempito il vano dell'impianto, facendolo esplodere. Il bancomat è quello che distribuisce il denaro contante in via Campo La Scala. Ad entrare in azione, dopo aver sabotato l'impianto di videosorveglianza, almeno in tre che indossavano impermeabile, guanti e cappelli, secondo qualche testimone. Ancora non quantificato il bottino, ma ammonterebbe a diverse migliaia di euro. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina (Salerno).(ANSA).