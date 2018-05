Diritti tv, a Milano assemblea Lega A

MILANO, 23 MAG - Sono ripresi i lavori dell'assemblea della Lega Serie A, lasciata aperta ieri e chiamata a esprimersi nuovamente sulla risoluzione del contratto con Mediapro, anche alla luce di un parere legale scritto, richiesto all'avvocato Toffoletto sull'inadempienza degli spagnoli. Ieri la delibera non è passata per un voto: ne servivano 12 su 17 (su questa materia non votano le retrocesse), 11 società si sono espresse a favore, il Chievo contro, tre si sono astenute (Udinese, Cagliari e Torino) e due erano assenti (Milan e Lazio). Prima di questa delibera, in 14 club hanno invece approvato quella per definire insufficienti le garanzie di Mediapro che ha con la Lega un contratto da oltre 3 miliardi di euro in 3 anni per rivendere i diritti tv del campionato, e non ha presentato la fideiussione richiesta da 1,2 miliardi di euro.