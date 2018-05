Lega A, avanti con Mediapro ma servono 186 mln subito

MILANO, 22 MAG - Avanti con Mediapro, per ora. E' la linea passata nell'assemblea della Lega Serie A. Sono state effettuate per ora due votazioni sui diritti tv. Approvata con 14 voti su 17 una delibera in cui si definiscono insufficienti le garanzie prospettate da Mediapro. Non è passata per un voto la risoluzione immediata del contratto con gli spagnoli: hanno votato sì 11 club, ne servivano 12. La Lega però ha chiesto agli spagnoli un bonifico da 186 milioni come garanzia entro 48 ore e 200 milioni per il primo luglio come prima rata. Secondo quanto filtra, dopo l'intervento del n.1 degli spagnoli, Jaume Roures, davanti all'assemblea dei club il presidente della Lega, Gaetano Micciché, ha tenuto un discorso dai toni forti in cui ha spiegato l'inadempienza di Mediapro rispetto alle garanzie, che sono state solo promesse.