Lavoro: Zaia, nasce piano sicurezza

VENEZIA, 21 MAG - - "La prossima settimana vedrà la luce il piano strategico di chi fa cosa, in modo tale che si muoia e ci si infortuni di meno sui posto di lavoro". Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, al termine della riunione del tavolo istituzionale sulla sicurezza del lavoro a Palazzo Balbi, organizzato dopo il grave incidente avvenuto alle Acciaierie Venete di Padova. "E' stata una riunione molto operativa - ha aggiunto - molto seria e condivisa". Il governatore ha quindi chiarito che "il piano strategico non significa solo aumentare gli ispettori Spisal, ma parlerà anche di formazione, di entrare nelle scuole, di dialogo con gli operatori, di mettere ad esempio i nostri Spisal in stretta relazione con i responsabili della sicurezza nelle aziende. Tutte attività che dimostrano che possiamo arrivare ad avere buoni risultati. I finanziamenti non sono un problema, ma ci vuole la voglia di fare e di crederci fino in fondo".