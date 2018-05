Calcio: Uefa, Milan a giudizio su conti, Coppe a rischio

MILANO, 22 MAG - La Uefa non ha concesso il 'settlement agreement' al Milan per il financial fair play, rinviando il club al giudizio della Camera Aggiudicatoria, che può prendere una gamma di misure disciplinari, dall'avvertimento fino all'esclusione dalle competizioni Uefa, passando fra l'altro per il divieto di far giocare i nuovi acquisti nelle coppe europee. L'Uefa non ha accolto le tesi del Milan per un 'patteggiamento' sul financial fair play, rimandando alla sua Camera arbitrale la decisione, e ha espresso in particolare la convinzione che "permangano incertezze sul rifinanziamento del debito e sugli effetti passivi da pagare entro ottobre 2018". Cosi' sottolinea il comunicato ufficiale di Nyon, nell'annunciare il rinvio a giudizio del Milan per il mancato pareggio di bilancio.