Governo: Salvini, resta Conte, no a Di Maio premier

ROMA, 22 MAG - Giuseppe Conte è il candidato premier di M5s e Lega? "Abbiamo accolto le indicazioni degli amici dei Cinque stelle su questo. Continuiamo a lavorare". Lo dice Matteo Salvini, parlando alle telecamere. Ripensamenti? "No". Per ora rimane Conte? "Sì". Lei garantisce che non accetterete Di Maio premier? "Lo abbiamo detto e lo ripetiamo", risponde Salvini.