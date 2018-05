Cyberbullismo, arriva manuale Corecom

PESCARA, 22 MAG - Una 'guida' pratica per difendersi dal cyberbullismo. Arriva infatti il vademecum realizzato dal Corecom Abruzzo, per aiutare studenti, genitori e insegnanti a tutelare la propria reputazione online e navigare in rete in modo consapevole. Gli strumenti di lotta al fenomeno sono elencati nel pratico volume dal titolo 'Cyberbullismo e web reputation: istruzioni per l'uso'. La presentazione a Pescara, alla presenza del presidente nazionale dei Corecom italiani e del Corecom Abruzzo, Filippo Lucci, e del Commissario AGCom, Antonio Martusciello. "Il manuale verrà distribuito in 20mila copie dal 24 maggio prossimo allegato al quotidiano d'Abruzzo 'Il Centro' e poi nelle scuole abruzzesi con iniziative mirate", ha riferito Lucci. "Abbiamo deciso di fornire attraverso queste pagine - ha spiegato Lucci - un piccolo grande aiuto per evitare di cadere in situazioni pericolose o difficili da gestire".