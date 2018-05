Parigi, 'lavoreremo con l'Italia ma rispetti gli impegni Ue'

PARIGI, 22 MAG - "La Francia lavorerà con questo governo italiano perché l'Italia è un paese vicino, partner, un alleato importante per la Francia": lo ha detto la ministra incaricata degli Affari europei, Nathalie Loiseau, ai media francesi. La ministra ha aggiunto che la Francia lavorerà con l'Italia "nel rispetto degli impegni presi" nell'Unione europea e nella zona euro, aggiungendo che per l'Italia non è "né possibile, né auspicabile agire per conto proprio in seno all'Europa". Parlando davanti all'Assemblée Nationale, Loiseau ha detto che Parigi lavorerà con Roma "facendo attenzione a un triplice rispetto": "il rispetto degli impegni presi per tutti, per ciascuno nell'Unione europea e più particolarmente nella zona euro". "I nostri destini - ha aggiunto Loiseau - sono intimamente legati, lavoreremo nel rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea".