Giorgio Napolitano dimesso dall'ospedale

ROMA, 22 MAG - Il presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano è stato dimesso questa mattina dall'ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato il 24 aprile scorso per problemi circolatori. Lo conferma lo stesso nosocomio romano, spiegando che Napolitano, 92 anni, ora dovrà sottoporsi alla riabilitazione motoria. Napolitano era stato sottoposto ad un intervento al cuore per una resezione parziale dell'aorta. Gli stessi medici parlarono di una "ripresa straordinaria" dell'ex presidente della Repubblica. Numerose le cariche istituzionali che gli hanno fatto visita durante la sua degenza al San Camillo, non ultimo, il 5 maggio scorso, l'attuale capo dello Stato Sergio Mattarella.