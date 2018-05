Maugeri: Simone, ammetto gli addebiti

MILANO, 22 MAG - La quarta corte d'appello di Milano dopo circa un'ora e mezza di Camera di consiglio ha accolto le istanze di concordato in appello proposta dal faccendiere Pierangelo Daccò e dall'ex assessore regionale Antonio Simone, tra gli imputati per il caso Maugeri San Raffaele, rispettivamente a 2 anni e 7 mesi di carcere e 4 anni e 8 mesi giorni di carcere. "Ammetto gli addebiti" ha scritto di suo pugno Simone in una dichiarazione allegata all'istanza di concordato. I due hanno rinunciato ai motivi d'appello e hanno accettato anche le condizioni della Procura relative alle confisca dei beni. La loro posizione è stata stralciata e il processo va quindi avanti il prossimo 24 maggio nei confronti dell'ex governatore Roberto Formigoni, dell'ex amministratore della Fondazione Maugeri Costantino Passerino e altre persone. Formigoni aveva proposto informalmente tempo fa di patteggiare una pena a due anni di reclusione, ma il sostituto procuratore generale Vincenzo Calia fin da subito l'aveva giudicata inidonea.