Borgo abbandonato,case in vendita 1 euro

BORGOMEZZAVALLE (VERBANO-CUSIO-OSSOLA), 22 MAG - La prima casa è stata venduta. Il prezzo? Un euro. Succede a Borgomezzavalle, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, comune della valle Antrona, una laterale dell'Ossola. L'iniziativa è stata promossa dal Comune che cerca così di recuperare immobili abbandonati del paese a 535 metri di altitudine. Qui nel 1971 gli abitanti erano 714, ora sono 313. "Un gruppetto di persone è salito in Valle Antrona per prendere visione della zona e del fabbricato, a breve sarà in vendita la seconda casa. L'obiettivo è di proporne una decina nel giro di qualche mese", spiega il sindaco Alberto Preioni. Il Comune si è messo a disposizione per le pratiche burocratiche visto che molti proprietari sono spesso irreperibili. L'acquirente avrà invece l'obbligo di presentare, entro due anni, la pratica edilizia di ristrutturazione. "Nessun obbligo di prendere la residenza, anche se ci farebbe molto piacere", aggiunge Preioni.