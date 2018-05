Hamsik, mi piacerebbe qualcosa di nuovo

ROMA, 22 MAG - "Abbiamo creduto che quest'anno avremmo potuto finalmente vincere lo scudetto. Sono deluso che non sia stato così, soprattutto per i nostri tifosi che meritavano la vittoria. Li ringrazio per il loro grande sostegno. Ho dato tutto per questa squadra, forse è arrivato il tempo in cui i nostri percorsi si dividano. Mi piacerebbe provare qualcosa di nuovo'': sono le parole di Marek Hamsik riportare dal sito slovacco Pravda.