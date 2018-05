Governo: blog M5S, chi ha paura di Giuseppe Conte?

ROMA, 22 MAG - "Il contratto di governo c'è. Una maggioranza politica pure. Il cambiamento non è mai stato così vicino. Manca solo l'ultimo tassello. Chi ha paura di Giuseppe Conte?". Si conclude così un lungo post siglato dal MoVimento 5 Stelle che sul blog replica alle 'paure' per la nascita del nuovo governo giallo-verde. "Uno spettro - apre il post - si aggira per l'Europa: lo spettro di un governo votato dal popolo italiano". "Tutti i media italiani e stranieri, alcuni burocrati europei, alcuni rappresentati di governi delle potenze straniere e gran parte dell'establishment - sottolinea - si sono coalizzati, uniti dalla paura che finalmente nasca in Italia un governo con pieni poteri legittimato dal voto dei cittadini". "Non sanno cosa inventarsi", è anche la reazione di Luigi Di Maio commentando le notizie circolate sul 'suo' candidato premier in merito al curriculum e la vicenda Stamina.