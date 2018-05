Formigoni tenta patteggiare, no del pg

MILANO, 22 MAG - L'ex presidente della Lombardia Roberto Formigoni aveva proposto informalmente tempo fa di patteggiare una pena a due anni di reclusione nell'ambito del procedimento sul caso Maugeri, per il quale in primo grado era stato condannato a sei anni. Da quanto è stato riferito oggi in aula, all'apertura del processo d'appello, la proposta non è mai stata formalizzata in quanto il sostituto procuratore generale Vincenzo Calia fin da subito l'aveva giudicata inidonea (con pena troppo bassa) considerando anche il fatto che il procuratore aggiunto Laura Pedio, nei suoi motivi d'appello, aveva chiesto una pena più severa. Accolte invece le richieste presentate da Pierangelo Daccò e Antonio Simone, che saranno formalizzate a breve in aula dai rappresentanti dell'accusa che inizieranno la loro requisitoria.