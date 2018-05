Maltempo: in Sri Lanka ancora emergenza monsone

COLOMBO, 22 MAG - Continua in Sri Lanka l'emergenza causata dalla insolita intensità del monsone sud-occidentale che fino ad oggi ha causato inondazioni, danni, la morte di almeno nove persone in dieci distretti e creato gravi disagi a 68.000 persone. Lo riferisce il portale di notizie NewsFirst. Il maltempo imperversa sulle province nord-occidentali, centrali, occidentali e meridionali, costringendo la Protezione civile ad intervenire per salvare persone isolate dalle acque, trasferire residenti nei centri di soccorso, ripristinare le forniture di acqua ed elettricità e assicurare i trasporti stradali e ferroviari. Il governo sta cercando di liberare risorse finanziare per aiutare le molte famiglie che hanno perduto tutto, mentre il Dipartimento di Meteorologia a Colombo ha reso noto che ancora oggi e domani vi saranno intense piogge su gran parte del Paese.