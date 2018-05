Meloni, con Conte nessun sostegno da Fdi

ROMA, 22 MAG - "Fratelli d'Italia non farà parte nè sosterrà un governo se fosse confermato che sia a guida del professore Giuseppe Conte. Lo facciamo per rispetto della volontà popolare e dei nostri sostenitori. Non penso che i cittadini che hanno votato per un governo di centrodestra siano contenti che ci sia a Palazzo Chigi un altro tecnico, espressione del M5S, di sinistra, amico di Boschi e Napolitano". Così Giorgia Meloni al termine dell'ufficio di presidenza di Fdi a Montecitorio. La leader di Fratelli d'Italia mette poi nel mirino Salvini sottolineando che "è caduto nella trappola. E' l'unico generale che conosco che avendo vinto la guerra si consegna al nemico, lasciando una parte delle truppe sul campo di battaglia".