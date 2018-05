Risultato netto Ior 2017 a 31,9 mln euro

ROMA, 22 MAG - Il bilancio dell'Istituto Opere di Religione 2017 si chiude con un risultato netto pari a 31,9 milioni di euro, con 15 mila clienti, che rappresentano risorse per circa 5,3 mld di euro. Il risultato del 2016 dello Ior era stato di 36 milioni ma includeva 13 mln di "voci straordinarie relative al rilascio di fondi accantonati". Il Consiglio di Sovrintendenza dello Ior ha approvato all'unanimità il bilancio e ha proposto alla Commissione Cardinalizia la "distribuzione integrale degli utili realizzati alla Santa Sede". Nel 2017 lo Ior ha continuato, con prudenza, a fornire servizi finanziari alla Chiesa Cattolica dislocata in tutto il mondo e allo Stato della Città del Vaticano. Il bilancio, approvato il 24 aprile, è stato sottoposto a revisione contabile dalla società di revisione indipendente Deloitte e Touche Spa. Nel corso del 2017 lo Ior ha servito circa 15.000 clienti rappresentativi di circa 5,3 mld di risorse finanziarie (5,7 mld 2016), di cui circa 3,5 mld relativi a risparmio gestito e in custodia.