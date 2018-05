Gentiloni, alleati affidabili Nato e Ue

ROMA, 22 MAG - "Noi siamo innanzitutto alleati affidabili della Nato e dell'Unione europea. Contemporaneamente siamo attenti alla tutela dei nostri interessi nazionali, come si vede anche dalla dislocazione delle nostre forze in teatri come il Mediterraneo, il Medio Oriente ma anche teatri lontani. E' non solo un contributo alla comunità internazionale come previsto dalla Costituzione ma anche alla tutela dei nostri interessi di sicurezza e strategici, persino economici. Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni nel corso di una visita al Comando Operativo di vertice Interforze.