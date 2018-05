Immobile, Milinkovic adatto per Premier

NAPOLI, 22 MAG - "Milinkovic Savic fa delle cose che ho visto fare a pochi giocatori, è un profilo importante, ha una struttura fisica che gli permette di non andare in difficoltà nei campionati più fisici come la Premier o la Bundesliga". Lo ha detto Ciro Immobile, a margine della consegna del premio dell'Aiac a Napoli, commentando l'interesse dei grandi club europei per il centrocampista serbo. Ai chi gli chiedeva dell'interessamento del Napoli per Simone Inzaghi, Immobile ha spiegato: "A Napoli sono dei buongustai, piacciono nomi importanti. Sarri lo è o lo è stato se dovesse andar via, e ha il merito di aver riportato qui l'entusiasmo e la lotta scudetto, una cosa importante per la città e la squadra. Inzaghi è destinato a crescere, la Lazio ha in mano allenatore importante e fino a quando resterò vorrei avere sempre avere lui".