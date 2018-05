Teatro Piccolo, nuova stagione 17 produzioni due al Cenacolo

MILANO, 22 MAG - Trecentomila spettatori, di cui molti under 30, per una copertura delle sale del 97%: sono i numeri della stagione del Piccolo pronta a lasciare il passo a quella presentata oggi a Palazzo Marino. Nel cartellone 2018-2019 17 produzioni, di cui 7 nuove. Si comincia con 'La tragedia del vendicatore', prima produzione italiana e con attori italiani del regista Leone d'oro Declan Donnellan. E poi 'Cuore di cane' di Bulgakov diretto da Giorgio Sangati, la rilettura del racconto di Ulisse di Marco Paolini e 'Il ragazzo dell'ultimo banco' di Juan Mayorga diretto da Jacopo Gassman. E a settembre due recite all'interno del Cenacolo vinciano di un progetto con protagonista Sonia Bergamasco dedicato a Fernanda Wittgens. Trentadue gli spettacoli ospiti, confermate le collaborazioni storiche come quella con la compagnia Carlo Colla.