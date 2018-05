Si lava con acido solforico per sbaglio,ustionato tredicenne

COMABBIO (VARESE), 22 MAG - Un tredicenne è rimasto ustionato a viso e corpo con dell'acido solforico mentre faceva la doccia a casa di amici, ieri sera a Comabbio (Varese). A quanto si è appreso, i carabinieri sono intervenuti ma l'episodio è stato al momento classificato come accidentale: il ragazzino avrebbe inavvertitamente utilizzato l'acido contenuto in un flacone lasciato dai proprietari di casa in bagno, proprio vicino alla doccia, presumibilmente scambiandolo per shampoo. Le sue urla hanno attirato i residenti che, capito cosa fosse accaduto, hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i carabinieri. I sanitari hanno poi deciso di far intervenire l'elisoccorso che ha trasportato il ragazzino all'ospedale di Legnano (Milano). Lì è stato ricoverato con ustioni di secondo grado al volto, alle spalle, all'addome e alle braccia. Non è in pericolo di vita.