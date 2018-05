Governo: Crosetto, chiesto cose legittime, valuteremo

ROMA, 22 MAG - "Abbiamo adesso un ufficio di presidenza per decidere definitivamente la posizione. Ma è un atto formale, non perché sia cambiato qualcosa da ieri. Giorgia ha chiesto delle cose a Salvini, oggi conosceremo le risposte. Proprio perché non vogliamo che ci dicano che abbiamo boicottato questo governo o che ci siamo rifiutati - come sta dicendo qualcuno - di partecipare. Abbiamo chiesto delle cose legittime e su questo valuteremo". Così Guido Crosetto, esponente di Fdi ai microfoni di 'Gioco a Premier' su Rai Radio1.