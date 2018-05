Governo: Toti, poggerà su segretari politici M5s-Lega

GENOVA, 22 MAG - "Non lo conosco, ma il curriculum di Conte è superiore a quello di Monti. Le capacità saranno da dimostrare al Governo. Credo che la scelta di un premier di questo tipo presupponga che non sia l'elemento di forza: il Governo poggerà sui segretari politici di M5S e Lega". Lo ha detto presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani a Genova commentando l'indicazione di Giuseppe Conte come presidente del Consiglio. "Non ho la passione di spulciare i curriculum altrui - ha detto Toti - e non credo che il presidente del Consiglio lo si faccia bene o male per aver fatto più o meno un master alla New York University. Anzi forse talvolta una cosa del genere non aiuta a comprendere la realtà italiana. Penso che valuteremo Conte in base alle sue azioni. E' una figura per lo più sconosciuta, mi auguro per il Paese che sappia fare il premier. Immagino che i partiti non lo valutino come l'elemento di particolare propulsione per il Governo, dovrà essere uno che smista il traffico tra ministri politici".