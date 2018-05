Incidenti stradali: scontro tra auto su A31, tre morti

ROMA, 22 MAG - Almeno tre persone sono morte in un'incidente stradale avvenuto sull'autostrada A31 all'altezza del comune di Albettone, in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, tre sono le auto coinvolte, che si sono incendiate subito dopo lo scontro. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto con diverse squadre, hanno estratto dalle lamiere tre corpi carbonizzati. L'autostrada è chiusa in direzione di Vicenza.