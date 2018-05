Mertens, noi napoletani non molliamo mai

NAPOLI, 22 MAG - "Il mio quinto campionato in maglia azzurra è finito, sarebbe stato bello poter vincere per questa città e per questi tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la stagione, ci siamo andati molto vicino, buttando il cuore oltre l'ostacolo. Per il futuro è importante sapere che noi napoletani non molliamo mai". Lo scrive su Instagram Dries Mertens postando un video con alcuni dei suoi gol più belli di questa stagione in azzurro e scrivendo il "noi" tutto maiuscolo per sottolineare il suo sentirsi ormai partenopeo.