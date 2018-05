Costa Rica: Procura Roma avvia indagine su italiano morto

ROMA, 22 MAG -In relazione alla morte dell'imprenditore italiano Stefano Calandrelli, 51 anni, trovato privo di vita in Costa Rica, la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio. Il corpo dell'uomo è stato trovato ieri sotto un ponte del fiume Rio Sucio, nella zona del monte Zurquì. Il procedimento è stato avviato dal procuratore aggiunto Francesco Caporale. Il cadavere di Calandrelli, trovato nudo tra la vegetazione, era in avanzato stato di decomposizione. Cinque persone, fra le quali due donne, sono state arrestate nel quadro dell'inchiesta sulla sua scomparsa. L'uomo è stato visto per l'ultima volta lo scorso 14 maggio, quando ha incontrato alcune persone al centro commerciale Escazu Village, nei dintorni di San José. La procura della Capitale è in attesa di relazioni da parte della polizia del Costa Rica.