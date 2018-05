Australia: coprì sacerdote pedofilo, condannato arcivescovo

L'arcivescovo cattolico di Adelaide, Philip Wilson, è stato dichiarato colpevole da un tribunale di Newcastle per aver coperto abusi sessuali su minori commessi da un altro sacerdote: Wilson, 67 anni, il più alto prelato cattolico al mondo condannato per questo reato, rischia una pena fino a due anni di reclusione. La sua condanna giunge 3 settimane dopo il rinvio a giudizio del cardinale George Pell, che sarà processato in Australia per abusi sessuali. L'arcivescovo, che si è sempre dichiarato innocente, il mese scorso aveva negato sotto giuramento in tribunale che due ex chierichetti gli avessero mai detto di essere stati abusati sessualmente dal prete James Fletcher negli anni '70. Wilson, vicepresidente della Conferenza Episcopale Australiana, rimane libero su cauzione a condizione che si presenti in tribunale il prossimo 19 giugno, quando verrà resa nota la sentenza.Wilson era imputato di aver tenuto segreti gli abusi sessuali su 4 minori compiuti dal sacerdote Fletcher già negli anni '70, quando entrambi servivano nella diocesi di Maitland, presso Newcastle. Fletcher è morto in prigione a 65 anni, nel 2006, un anno dopo la condanna a quasi 8 anni per aver abusato di un chierichetto tra il 1989 e il 1991.(ANSA).