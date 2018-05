Istat: conferma stime Pil sul 2018, crescita all'1,4%

ROMA, 22 MAG - L'Istat conferma per il 2018 una previsione di crescita del Prodotto interno lordo (Pil) dell'1,4% in termini reali. Lo rileva l'Istat nel report sulle prospettive dell'economia italiana, lasciando per il Pil inalterate le stime di novembre. "La domanda interna al netto delle scorte - spiega - fornirebbe un contributo positivo alla crescita", mentre "l'apporto della domanda estera netta risulterebbe nullo e quello della variazione delle scorte marginalmente negativo". Sulla crescita dell'economia italiana, stimata all'1,4% nel 2018, restano "alcuni rischi al ribasso rappresentati da una più moderata evoluzione del commercio internazionale e da un incremento più accentuato del prezzo del petrolio". L'Istat che, immaginando uno scenario in "rallentamento del commercio mondiale, pari a 0,5 punti percentuali associato ad un incremento del 10% del prezzo del Brent", stima una minore crescita del Pil pari a "0,2 punti percentuali", quindi all'1,2%.