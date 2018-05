A Roma rimossi murales che inneggiavano a esponenti clan

ROMA, 22 MAG - Rimossi nella notte due murales nel quartiere Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. Uno in via Quaglia dedicato a Serafino Cordaro, ritenuto esponente di un clan e ucciso fuori dal suo bar e l'altro in memoria di Antonio Moccia, morto in un incidente e figlio di Vincenzo considerato esponente del clan di Afragola. Sul posto polizia locale, polizia, carabinieri e la sindaca Virginia Raggi.