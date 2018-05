Da Totti a Buffon, tante star per Pirlo

MILANO, 21 MAG - Formazioni da All-Star Game per 'La Notte del Maestro': Totti, Del Piero e Vieri comporranno l'attacco della squadra bianca; Cassano, Tevez e Shevchenko quello della squadra blu. Una vera parata di stelle per la partita di addio di Andrea Pirlo. Buffon chiacchiera in centro al campo con Leonardo. Ci sono Inzaghi e Nesta, allenatori di Venezia e Perugia, che si affronteranno ai playoff di Serie B. I campioni del Mondo 2006 si scambiano sorrisi e abbracci: manca solo Cannavaro, impegnato in Cina. Ronaldo è in borghese: "Con queste ginocchia non posso giocare". Ronaldinho ha perso addirittura l'aereo. Ci sono le bandiere Milan e Inter, Paolo Maldini e Javier Zanetti. Campioni trasversali come Rui Costa, Lampard e Seedorf. Roberto Baggio resta defilato e osserva Conte, Ancelotti, Allegri e Donadoni che alleneranno le due formazioni. Un'atmosfera di festa con un'importante cornice di pubblico per attribuire il giusto tributo ad un fuoriclasse che appende le scarpe al chiodo.