Salvini su tetto Camera per diretta Fb

ROMA, 21 MAG - Dopo aver parlato con il presidente della Repubblica al Quirinale e con i cronisti in piazza, il leader della Lega, Matteo Salvini, sale sulla terrazza di Montecitorio per fare con il suo telefonino una diretta su Fb. Salvini vuole raccontare anche ai suoi follower come sono andate le cose al Colle dove si è recato insieme a Luigi Di Maio per indicare il nome del premier e la squadra di governo. Uno dello staff, Luca Morisi, posta su twitter delle foto che ritraggono Salvini sul terrazzo della Camera che sovrasta Roma, accompagnate dalla scritta: "Solo il Capitano può fare delle estemporanee dirette FB dai tetti (alla ricerca del 4G)!". La diretta su Fb del leader della Lega dura circa 10 minuti.