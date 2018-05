Cade albero su bus turisti Firenze: 14 feriti, nessuno grave

FIRENZE, 21 MAG - Sono 14 le persone, di età compresa tra i 25 e i 63 anni, rimaste ferite questo pomeriggio a Firenze, a seguito della caduta di un grosso albero, un tiglio, su un pullman turistico in lungarno del Tempio, a Firenze. Dodici sono passeggeri del pullman, appartenenti a una comitiva di coreani, uno è l'autista, che ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso. Contusa in modo non grave anche una donna di nazionalità marocchina che era alla guida di un'auto, anche questa urtata dall'albero. Uno dei passeggeri, un 47enne, è stato portato all'ospedale di Santa Maria Annunziata in codice rosso per un trauma cranico. Secondo quanto appreso, le condizioni dell'uomo, che quando è stato soccorso era cosciente e in grado di camminare, non sono gravi. Non destano preoccupazione poi le condizioni di una donna di 26 anni, portata al Santa Maria Annunziata in codice giallo. Lievi contusioni per gli altri feriti, portati in codice verde nei pronto soccorso degli ospedali Santa Maria Annunziata, Careggi e Santa Maria Nuova.