Argentina: migliaia in piazza contro legalizzazione aborto

ROMA, 21 MAG - Migliaia di persone sono scese in piazza davanti al palazzo del Congresso a Buenos Aires, in una nuova "marcia per la vita" contro il disegno di legge che propone la legalizzazione dell'aborto, attualmente in discussione alla Camera dei deputati argentina. Lo riporta il sito locale Ambito. La marcia è stata indetta da organizzazioni politiche, sociali e religiose ed è stata replicata in circa 100 città in tutto il Paese. I manifestanti si sono avvicinati al Parlamento con le bandiere argentine e un fazzoletto blu, nuovo simbolo di coloro che si oppongono all'aborto, contro la sciarpa verde di coloro che lottano per l'approvazione della legge.Molti dei presenti alla protesta avevano con sé cartelli con scritto frasi quali "Amo la vita", "Nessun diritto delle donne dovrebbe sottomettere un diritto umano" e hanno gridato diversi slogan contro la proposta di legge. Alla marcia è stato portato anche "Alma", un neonato gigante simbolo di un bambino non ancora nato, al centro di diverse polemiche e dibattiti