Serie B: tre giornate stop ad Alcibiade

ROMA, 21 MAG - Sono 9 i calciatori fermati dal Giudice sportivo di Serie B dopo la 42/a giornata di campionato, tutti per un turno ad eccezione di Raffaele Alcibiade, squalificato per 3 gare. La squalifica al giocatore della Pro Vercelli è stata comminata "per avere, al 25' st, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata al volto un avversario". Gli altri squalificati sono Vitale (Salernitana), Addae (Ascoli), Agazzi (Foggia), Ardizzone (Entella), Frey (Venezia), Martinelli (Brescia), Mbaye (Carpi) e Puscas (Novara).