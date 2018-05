Litiga con la moglie, le spara e la uccide nel Fermano

PORTO SANT'ELPIDIO (FERMO), 21 MAG - Al termine di un diverbio in casa un uomo ha sparato con un fucile contro la moglie e l'ha uccisa. E' accaduto in un'abitazione della contrada Pian di Torre di Porto Sant'Elpidio nel Fermano. La vittima si chiamava Silvana Marchionni e aveva 75 anni, il marito Giuseppe Valentini ne ha 78. Tre i colpi esplosi dal fucile, regolarmente detenuto, due dei quali hanno raggiunto la donna al petto e al volto, uccidendola. A dare l'allarme è stato il figlio che abita nella palazzina accanto. Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuta la polizia, ci sono anche la Croce Verde e un'automedica del 118. Inutile l'intervento di un'eliambulanza. Al momento non risulta che tra i due ci fossero screzi particolari.