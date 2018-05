'Candidatura Abete fulmine per Coni'

ROMA, 21 MAG - La candidatura di Giancarlo Abete alla presidenza della Federcalcio "è stata praticamente un fulmine a ciel sereno per il Coni". Lo ha dichiarato il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, uscendo da Palazzo H pochi minuti dopo l'incontro tra il presidente del Comitato Olimpico, Giovanni Malagò, e lo stesso Abete. "Si sono incontrati e hanno chiacchierato dell'argomento" aggiunge Fabbricini, soffermandosi anche sul lavoro che lo attende in via Allegri: ", c'è ancora uno staff della nazionale da definire e qualche altro aspetto da vedere. Se poi la scadenza elettorale sarà così imminente è chiaro che la velocità sarà particolare".