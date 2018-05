Governo: Faraone,altro che cambiamento,sembrano pentapartito

ROMA, 21 MAG - "Ci hanno fatto la testa come un pallone sul premier politico eletto dal popolo e fanno un tecnico in laboratorio. Hanno gridato trasparenza e fanno il governo in un rifugio antiatomico. Hanno assicurato cambiamento pentastellato e sembrano il pentapartito". Lo scrive il senatore del Pd Davide Faraone su Twitter commentando il possibile futuro governo M5S-Lega.