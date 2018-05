Terremoto: date ai sindaci 3.303 casette

ROMA, 21 MAG - Sono 3.303 le Soluzioni abitative di emergenza (Sae) consegnate ai sindaci dei comuni colpiti dal terremoto del Centro Italia, rispetto alle 3.645 richieste. Lo fa sapere la Protezione civile. Vanno poi aggiunte ulteriori 284 casette installate ma in attesa della conclusione della seconda fase di urbanizzazione che, unitamente alle Sae già consegnate, portano il totale al 98% del fabbisogno. Ad oggi, dunque, sono state consegnate 1.557 Sae nelle Marche, 787 nel Lazio, 742 in Umbria e 217 in Abruzzo, a fronte di 1.825 ordinate nelle Marche, 824 nel Lazio, 758 in Umbria, e 238 in Abruzzo. Ulteriori 184 Soluzioni abitative di emergenza sono state ordinate, dopo il 27 novembre 2017, dalle regioni Marche (124 Sae) e Abruzzo (60 Sae). (ANSA)