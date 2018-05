Calcio: Moratti, si è rivista vera anima dell'Inter

MILANO, 21 MAG - "È stata una grandissima vittoria e una grande partita, anche emotivamente". Così l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, intervistato sotto la sede della Saras, ha commentato il successo dei nerazzurri contro la Lazio e la qualificazione di Icardi e compagni alla Champions League. "Ci ha restituito tutta la sofferenza di quest'anno - ha proseguito l'ex patron -. Adesso diventa un impegno, sarà affrontato seriamente e con grande carattere da parte della squadra". I meriti "vanno a tutti, i giocatori ci hanno messo il cuore, si è rivista la vera anima dell'Inter - ha commentato -. Spalletti ha preparato bene la partita e ha fatto bene il suo primo anno a Milano, non era facile, e la società lo ha sempre sostenuto". Sul mercato, secondo Moratti, l'Inter cercherà "qualcuno che dia maggior peso a una rosa già buona. Icardi non va ai Mondiali? In Argentina hanno giocatori fortissimi - ha concluso, ma lui ha carattere ed è decisivo e forse è un errore dell'Argentina non convocarlo".