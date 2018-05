Camera, gruppi Ln-M5S vietati a cronisti

ROMA, 21 MAG - Gruppi del M5S e della Lega "off limits" per la stampa parlamentare. Gli uffici dei due gruppi sono da tempo inavvicinabili dai cronisti costretti ad aspettare i parlamentari delle due forze politiche in un'area di un paio di metri quadrati nel pianerottolo al di sopra e al di sotto dei relativi uffici. Un' area limitata ad un piccolo divanetto che ora è stato anche rimosso. Al suo posto un'ingombrante libreria, per ora vuota.