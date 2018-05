Attacco su Fb a Cgil Spezia, 'Nei forni'

LA SPEZIA, 21 MAG - "Nei forni dovete finire" e "farei montagne di crani e i primi sarebbero quelli dei sindacalisti": sono questi i commenti, scritti in un italiano improbabile e postati ieri da un utente Fb, al post della segretaria Cgil della Spezia Lara Ghiglione che ha annunciato un esposto collettivo "contro gli attacchi neo fascisti a Anpi e Cgil" dopo che è stato appeso uno striscione contro l'associazione nazionale partigiani di fronte a un ospedale spezzino. L'esposto verrà firmato anche dal presidente dell'Anpi Paolo Pucci, e da Pd, Rifondazione Comunista, SI, Possibile, LeAli a Spezia, Rete a Sinistra, MdP Articolo 1, Arci. "Non è tanto l'attacco a me - ha detto Ghiglione - quanto al sindacato in quanto tale. Non è un problema solo di qualche 'disturbato' ma il clima di consenso che si respira attorno a questi atti" oltre che "la sottovalutazione e di consenso mascherato che alcune forze politiche stanno portando avanti da qualche tempo".