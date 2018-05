Governo: Bernini, opposizione su programma non sui nomi

ROMA, 21 MAG - "Ribadisco che saremo opposizione al governo per il programma che non conviviamo in buona parte e non per i nomi. C'è un conato giustizialista che preoccupa per i cittadini, l'idea di allungare all'infinito i termini di prescrizione, di lasciare all'infinito sul tavolo del magistrato la vita, la libertà personale, il patrimonio, le relazioni familiari e professionali di un individuo è antidemocratico e non è compatibile con l'art. 111 della Costituzione che parla di giusto processo. Non ci piace questa flat tax rivista che colpirebbe le fasce più deboli e persino i disabili. Non ci piace questa ondata nazionalizzatrice, non possiamo illudere i cittadini che solo il pubblico possa fare economia buona. Prendi il caso Ilva". Lo ha dichiarato Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Talia al Senato, intervenendo a 24Mattino.